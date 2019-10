Clásico español se pospondría hasta diciembre

Luego de las fuertes protestas que atraviesa Barcelona, LaLiga ha determinado que el Clásico español que se tiene pactado para el próximo 26 de octubre, como parte de la jornada 10 de la actual temporada, no se dispute en esa fecha, sino que se posponga hasta diciembre.

En primera instancia, LaLiga propuso que el duelo de ida no se jugara en el Camp Nou, sino en el Santiago Bernabéu, y el partido de vuelta, no fuera en casa de los merengues, sino en territorio catalán, pero ninguno de los clubes estuvieron de acuerdo, por lo que quedó descartada dicha opción.

Javier Tebas, presidente de la Liga de España, descartó que el duelo se realice el 18 de diciembre, dado a que en esa fecha habrá Copa del Rey, por lo que la fecha tentativa para que se lleve a cabo, sería el 7 de diciembre, aunque eso dependerá de la decisión tomada por parte del Barça y Madrid.

“En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el clásico, me parece que va a quedar super desierto. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha", informó Tebas a EFE.

Es importante mencionar, que tanto el Barcelona y Real Madrid deberán acordar una fecha para que se lleve a cabo el Clásico. Y como fecha límite para presentar su propuesta, tienen el próximo lunes 21 de octubre, en dado caso de no llegar a un acuerdo, será el Comité de Competición, quien decida el día en que se realizará.

