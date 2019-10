Puebla confirma que ellos sí jugarán la jornada 14

Aunque distintos clubes de la Liga MX han mostrado su apoyo al Veracruz, sobre un posible paro en la Liga MX, el Puebla no lo hizo, pues Ángel Sosa, presidente deportivo de La Franja, aseguró que ellos sí jugarán el duelo que se tiene pactado para enfrentar al Atlas este viernes, el cual inaugurará la decimocuarta fecha del Apertura 2019.

"Es una situación complicada, pero nosotros en Puebla estamos listos para jugar y preparando todo como normalmente se hace. No está padre que se suscite esto, sobre todo por la liga que tenemos, que vamos por muy buen camino, pero en este momento, no nos queda más que enfocarnos en lo nuestro, que es mañana el partido ante Atlas", mencionó a TUDN.

Sosa aseguró que ningún directivo ni jugador se ha contactado con el Puebla, para solicitar su apoyo, razón por la que continúan alistándose para el duelo ante los Rojinegros. Además señaló que debe haber mayor organización con los escualos, para determinar a ciencia cierta una pronta solución.

"Entre ellos no se han podido poner de acuerdo; unos dicen que juegan, otros no; otros dicen que juegan gratis, otros no. Primero se tendrían que poner de acuerdo ellos", sentenció.

