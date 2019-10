Análisis de los jóvenes favoritos al Goden Boy

Desde el 2003, el diario italiano Tuttosport premia al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años, muchos de los premiados han dado el gran salto a la élite, el caso más conocido es el de Lionel Messi o Wayne Rooney, que se convirtieron en unos cracks del balompié mundial, pero también hay casos que dan miedo, solo de imaginar que Balotelli o Anderson ganaron el galardón, nos hace dudar un poco, pero ahora es otra edición, y estos son mis tres candidatos a ganarlo.

3.Phil Foden

Es una de las grandes revelaciones a nivel mundial, es un centrocampista completo que da esa seguridad en el Manchester City, solamente le han bastado un par de temporadas para enamorar a Pep Guardiola y convertirlo en su hijo adoptivo, y es que es entendible, los pocos minutos que ha tenido en la Premier League han sido aprovechados al máximo, pareciera que lleva años jugando a un nivel muy grande, pero es irónico que esta temporada solo ha disputado 11 minutos en la liga inglesa sabiendo que tiene un gran talento. No le vendría mal un préstamo de un año para que vaya agarrando más confianza y más oficio. Es el recambio perfecto para David Silva y sería un gran compañero de Kevin De Bruyne, pero solo es cuestión de esperar y ver qué hace Guardiola con él.

2.Vinícius JR

La gran revelación del año pasado ahora es una realidad en el Real Madrid, el brasileño es de esos jugadores gambeteros que es muy bueno verlos en el campo y observar cómo corren y cómo tratan de pasar el defensa con una finta, pero eso no es todo, no solo se necesita esa cualidad para poder evolucionar en este futbol, Vinicius es ese tipo de jugador que si le pones 20 defensas y un balón, sabe como salir del problema, pero si le pones una portería, difícilmente anota, y recordemos que el estilo de juego de Zidane en el Madrid no es así, es por eso que poco a poco va disminuyendo ese brasileño que corre por las bandas y solo busca llegar al área contraria, ahora busca el gol o la asistencia, se le ve un poco más maduro y con muchas ganas de obtener un lugar en el 11 titular, pero como en el caso de Foden, solo es cuestión de esperar.

1.João Félix

El mejor jugador del mundo de esta generación, él solito se ha cargado el poder ofensivo del Atlético de Madrid. Cuando salió Antoine Griezmann se pensaba que los del “Cholo” perdieron el rumbo en la delantera, pero no fue así, sorpresivamente un chico de solo 19 años ha logrado sanar esa herida, y está justificando su precio cada jornada; su gran velocidad y golpeo de balón es impresionante. Desde que estaba en Benfica se notaba que llegaría lejos y va por ese camino, pero solamente le falta pulirse un poco más, porque la calidad la tiene, solo es cuestión de saberlo llevar, y estoy seguro que se convertirá en uno de los mejores del mundo en un par de años.

Conclusiones

Es una lista extensa de 20 jugadores que pueden ganar el Golden Boy, pero solo algunos realmente van por buen camino, no todos en esta lista han tenido una evolución, se puede hablar de Ansu Fati, un jugador español que la está rompiendo a medias en el Barcelona, pero también podemos hablar de Mason Mount o Jadon Sancho que han mostrado una buena evolución, en donde los dos ingleses son vitales para sus equipos, pero hay otros que vienen empujando un poco más, como Kai Havertz, Nicolò Zaniolo o Erling Haland.

Estoy seguro que el Golden Boy de este año será para el portugués, João Félix, es de los mejores jugadores en su posición y va hacer el mejor del mundo en un tiempo no muy lejano.

