Promesa del ciclismo queda parapléjico tras accidente en carrera

Edo Maas es el nombre del ciclista holandés de tan solo 19 años de edad, y quien ya era una promesa en el ciclismo mundial; sin embargo, su vida cambió totalmente el pasado 6 de octubre, luego de sufrir un accidente durante una carrera, que lo llevó directo al hospital y, lamentablemente, quedó parapléjico.

A post shared by EDO MAAS (@edo.maas) on Jan 7, 2019 at 6:54am PST

El acontecimiento se dio luego de que un auto ingresó al recorrido del Piccolo Lombardia (carrera italiana), mismo con el que chocó el juvenil. Tras ello, fue llevado inmediatamente al hospital, donde estuvo inconsciente durante diez días, tiempo en el que le realizaron una serie de cirugías, que fueron exitosas.

Fue apenas el pasado miércoles 16 de octubre que recuperó el conocimiento, habla bien con sus familiares y amigos. Pero la fatal noticia, fue cuando le informaron que una fuerte fractura en la espalda le provocó la paraplejia.

A post shared by EDO MAAS (@edo.maas) on Oct 23, 2018 at 6:20am PDT

Team Sunweb, el equipo del ciciclista holandés, emitió un comunicado mediante sus redes sociales, informando sobre el estado de salud de Maas, además de pedir discreción en el asunto. "Edo está procesado el diagnóstico de que la fractura de la espalda le ha provocado paraplejia, una pérdida de la sensación nerviosa de las piernas. En este momento, es poco probable que la funcionalidad en sus piernas regrese, pero prevalece el poder de lucha y esperanza", se lee en el texto.

Añadiendo: "En este momento no hay más información disponible sobre la condición de Edo. Pedimos respetar a Edo y la privacidad de la familia, ya que procesan esta difícil noticia. Se proporcionará otra actualización cuando sea necesario".

After a crash at #PiccoloLombardia caused severe injuries, we have an update on @EdoLM's condition.

This news is extremely difficult for Edo, his family and teammates to process. Through it all, we will always remain #TogetherForEdo❤

💻 https://t.co/9sKt6cQr9r pic.twitter.com/Xm9M7Hb8A7

— Team Sunweb (@TeamSunweb) October 17, 2019