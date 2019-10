"Piojo" invita a jugadores del Veracruz a meter controversia para cobrar adeudos

Miguel Herrera, técnico del América, señaló que para que un jugador pueda reclamar su pago necesita meter una controversia, así lo hizo precisamente con el equipo de Veracruz y le saldaron el adeudo que tenían con él.

“No estuve tan metido en el tema, lo que escucha uno de repente en las conferencias de prensa, nosotros preparamos el partido para jugar, pero no ha habido controversias, lo experimenté con Veracruz, no me pagaron, la puse y me pagaron”, señaló.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, “El Piojo” indicó que si no se toman acciones en estos casos es difícil que te den una respuesta.

“No es de este torneo, estás situaciones que no deberían pasar en ningún futbol, hay que lidiar contra esto, esperemos que se solucione lo antes posible”, sentenció.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), informó este viernes que dispondrá de 18 millones de pesos para resolver los adeudos que tiene la directiva de Veracruz con sus jugadores, siempre y cuando se comprueben.