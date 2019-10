Ángel Reyna arremete contra Gignac: 'no tuvieron corazón'

Ángel Reyna, elemento de los Tiburones Rojos del Veracruz, no se guardó nada y arremetió contra André-Pierre Gignac, luego de que Tigres no se solidarizó con ellos durante la protesta, tiempo que aprovecharon para marcarles dos goles.

El futbolista mexicano aseguró que no tuvieron sentido común ni corazón, hablando específicamente de Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac, que fueron los autores de las dos anotaciones, mientras los elementos del cuadro jarocho no se movieron durante los primeros cinco minutos del encuentro.

"Es triste que pierdas el sentido común si ves a tu colega de profesión, a tu compañero qye no se mueve, que no tiene participación. En este caso Edu Vargas y Gignac, que no tengan el buen corazón de apoyar. Ellos sabían de la situación, no se trataba de afectar a nadie, simplemente sentir el apoyo de todos", mencionó para Azteca Deportes.

Reyna aseguró que no todos los jugadores de la escuadra regiomontana tomaron la misma actitud, pues algunos sí respetaron el trato que ya habían pactado. Y fue ahí donde habló exclusivamente del atacante francés, afirmando que ha venido a México, a hacer lo que quiere, tanto con árbitros y compañeros.

"Si eso lo hubiera hecho un mexicano, ahorita todo el mundo hablaría del mal comportamiento. Y la grandeza de Tigres que ha ganado con sus campeonatos, con sus buenas participaciones en todos los torneos, creo que queda mucho a deber por este jugador (Gignac) que en México ha venido a hacer lo que quiere, con los árbitros con los compañeros y todo el mundo lo respeta y eso no es de una persona digna y de buen corazón", sentenció.

Ángel Reyna: Ellos sabían de la situación no fue de todos los jugadores de Tigres. Si lo hubiera hecho un mexicano todos hablarían de un mal comportamiento. La grandeza que han ganado con títulos quedó a deber por este jugador que ha venido a hacer lo que quiere con los árbitros pic.twitter.com/qSPUNakXLj — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) October 19, 2019

