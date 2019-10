Guido Pizarro aseguró que el acuerdo con Veracruz era 'parar por un minuto'

El capitán de Tigres, Guido Pizarro, defendió a su equipo después de los hechos sucedidos en el Luis de la Fuente, cuando anotaron un par de goles en el momento en que jugadores de Veracruz estaban inmóviles en protesta por la falta de pago.

TE RECOMENDAMOS Ángel Reyna arremete contra Gignac: 'no tuvieron corazón'

TE RECOMENDAMOS 'Hay compañeros que no tienen casa, la deuda es extrema': Salcido

"Que nos hagan responsables de un reclamo a su presidente no me parece. Nosotros fuimos muy claros y yo se los dije a todos mis compañeros y también a algunos de sus jugadores que no estaban enterados de eso”, confirmó el volante argentino.

“Nosotros les dijimos frente al árbitro que al minuto de juego íbamos a jugar como ellos lo habían estipulado hace dos dias, pero ellos querían hacerle una protesta a su presidente parando tres o cinco minutos y yo como Capitán le pregunté a mi equipo y ellos pidieron mantenerse en un minuto”, añadió.

“En el transcurso de la mañana un jugador de ellos dijo que su equipo no se iba a presentar, al final lo hicieron y se estipuló que se iba a hacer la foto grupal y que se pararían un minuto pero muchos de ellos no estaban enterados" finalizó

TE RECOMENDAMOS