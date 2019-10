Protesta de jugadores de Veracruz le da la vuelta al mundo

La protesta de los Tiburones Rojos de Veracruz durante el partido frente a Tigres en el estadio Luis “Pirata” Fuente por la falta de pagos trascendió fronteras y diferentes medios y periodistas publicaron el suceso, algunos recalcando la actitud de los felinos.

Diarios deportivos como como Olé, El Comercio, Daily Mail, La Gazzetta Dello Sport, L’Equipe le dedicaron un espacio al partido y lo calificaron en su mayoría de insólito.

Además varios periodistas de diferentes cadenas y países comentaron lo sucedido mostrando, en su mayoría, molestia por lo hecho por Tigres.

El partido terminó con victoria de los felinos 3-1 sobre los escualos pero los goles anotados durante la protesta no fueron bien vistos por nadie.

Veracruz Players Protest Unpaid Wages by Standing Still During Liga MX Match https://t.co/CKciBpmMKR

— Glenn Davis (@GlennDavisSoc) October 19, 2019