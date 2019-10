Federer quiere trabajar en academia de Nadal, y esta le pide su CV

El histórico tenista suizo, Roger Federer, ve pronto su retiro de las canchas, pues con 38 años de edad, es consciente que cada vez es más difícil; sin embargo, anhela seguir en el mundo del tenis, por lo que externó su deseo por ser entrenador y preparar a las próximas generaciones.

Te puede interesar: 'Fue una vergüenza', Siboldi habla de lo sucedido en Veracruz

Incluso, Federer aseguró que le gustaría trabajar en la academia de Rafael Nadal. "Me gustaría enseñar a chavales y me gustaría hacerlo en la Academia de Rafa. Si alguno de mis hijos quisiera jugar tenis, seguro que les mandaría ahí", fueron sus palabras.

Pero lo curioso se dio, luego de que la cuenta oficial de Twitter de la academia de Rafael Nadal, publicó el mensaje del suizo, solicitándole (irónicamente) su currículum. "Hola, Roger Federer. ¿Podrías enviarnos tu CV? ¿Tienes alguna noción de español? Gracias por adelantado", fue el mensaje en redes sociales.

Hi @rogerfederer! Could you please send us your CV? Do you have any notions of Spanish? Thanks in advance. https://t.co/qH3BOteJnv

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 18, 2019