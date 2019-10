VIDEO: Paracaidista aterriza en pleno partido Sassuolo-Inter

La victoria del Inter de Milan sobre el Sassuolo 4-3 en el estadio Mapei ocurrió un momento muy poco usual en el futbol.

Corría el minuto 43 del partido de la octava jornada de la Serie A cuando apareció un paracaidista para aterrizar en el terreno de juego.

La intrusión se dio cuando Romelu Lukaku se preparaba para cobrar un penal para la causa de los visitantes.

Personal de seguridad rápidamente retiraró al paracaidista de la cancha y Lukaku no pareció inmutado al anotar de penal, su segundo gol del encuentro.

Rápidamente fue auxiliado por elementos de seguridad que retiraron al hombre y su paracaídas, acción que provocó que el partido se detuviera por algunos momentos.

