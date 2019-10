Antonio Rodríguez ve al “gremio unido” por el Veracruz

Las muestras de solidaridad se dieron en casi todos los partidos del fin de semana. Los futbolistas expresaron su apoyo a colegas de profesión que lo están pasando mal. Por eso, el portero de Chivas, Antonio Rodríguez, aseguró que el gremio está unido alrededor del Veracruz y que lucharán por defender lo que les corresponde.

“Muy triste que estemos hablando de cosas extra cancha y más las cosas como se están dando allá. Creo que como futbolistas estamos unidos y nos tenemos que unir todos porque a todo aquel que nos ha llegado a tocar el vivir situaciones así, pues es algo complicado. Creo que el gremio de futbolistas tenemos que unirnos y pelear por lo nuestro”, explicó el portero este lunes, al volver a Guadalajara tras el empate del domingo 1-1 frente al Monterrey.

El cancerbero evitó entrar en polémica por lo que hizo Tigres ante Veracruz, pero celebra que la mayoría de clubes hayan apoyado. “Se hablan muchas cosas, si se pusieron de acuerdo o no. A final de cuentas, el gesto que queríamos tener para toda la gente, para toda la Liga, era mostrar que estamos unidos. Ayer fue espectacular como la afición de Rayados aplaudió durante todo ese minuto. Fue algo muy bello que apoyaran y vieran esta moción que tenemos los futbolistas. Te repito, a final de cuentas tenemos que estar unidos, sea el equipo que sea, que la comunicación sea muy fuerte entre nosotros los futbolistas”, afirmó.

Y dejó claro que el apoyo continuará mientras los compañeros de los Tiburones Rojos sigan sin cobrar. “Dependemos mucho de lo que pase y lo que digan en Veracruz, pero el gremio está unido y jalamos parejo todos. En Chivas jalamos hacia lo que sea de mayor beneficio para el gremio de futbolistas”, sentenció Antonio Rodríguez.

Por otra parte, el portero de Chivas lamentó la violencia que obligó a suspender el partido entre Atlético de San Luis y Querétaro. “Sí, es muy triste que se hable más de lo que pasa fuera de la cancha que dentro de la cancha. Queremos que sea un espectáculo para niños, para grandes, para jóvenes, para todo tipo de edad. Uno fue niño y uno amaba ir al estadio de chiquito. Que hoy en día no tengas la certeza y la seguridad de estar es algo muy triste. Esperemos que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir y que este capítulo quede marcado como un ya no más”, señaló.

NADA SOBRE PELÁEZ

Por otra parte, Antonio Rodríguez reveló que hasta el momento nadie de la directiva rojiblanca ha informado al plantel sobre la posible incorporación de Ricardo Peláez. Las negociaciones que encabeza Amaury Vergara continúan y de momento Chivas sigue sin poder contratar el que sería su nuevo vicepresidente deportivo.

“La realidad es que nadie nos ha dicho nada y mientras nadie te diga nada, no es un hecho. Nosotros no sabemos nada, nosotros nos encargamos de lo que nos toca que es la cancha y tenemos que responder ahí adentro, independientemente de lo que pase por afuera. Nuestro deber es trabajar para estar dentro del terreno de juego y lo que pase por afuera no está en nuestras manos”, concluyó Antonio Rodríguez.

