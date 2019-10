¡Humillante! Patriots aplasta a los Jets y mantiene invicto

Aprovechando el calendario tan a modo que la liga le puso a los Patriotas de Nueva Inglaterra (7-0), éstos aplastaron 0-33 a unos inoperantes Jets de Nueva York (1-5), en el partido de lunes por la noche que cerró la actividad de la semana siete de la temporada100 de la NFL.

Y es que sólo hay que ver los números del quarterback de los Jets para darse cuenta de lo mal que estuvieron a la ofensiva, Sam Darnold solamente completó 11 pases en 32 intentos para una ganancia de 86 yardas, lo que da un promedio de 3.6 yardas por pase, e irse con cuatro intercepciones y un balón suelto. Por su parte, Tom Brady completó 31 pases en 45 intentos para ganar un total de 249 yardas, un pase de anotación y una intercepción.

Nueva Inglaterra no tuvo rival en el emparrillado y desde la primera serie ofensiva, Tom Brady dejó en claro que venía por la victoria, al conducir una serie ofensiva de casi nueve minutos desde su yarda 22 hasta la zona de anotación de Nueva York, para tomar la ventaja 0-7.

Los Jets intentaron regresar, pero su primera ofensiva sólo fue duró 57 segundos y en su segundo intento, Sam Darnold fue interceptado por primera ocasión en el partido y le abrió la puerta a los dirigidos por Bill Belichick para que marcaran un gol de campo para poner las cosas 0-10.

Antes de terminar el primer cuarto el partido estaba definido, Brady mandó un pase de 26 yardas a su receptor Phillip Dorset, quien atrapó el balón en las diagonales para poner el juego 0-17.

Darnlod entró al terreno de juego para poder armar una serie ofensiva decente, pero la presión de la defensiva de Nueva Inglaterra logró que el quarterback neoyorquino perdiera el balón para convertirse en otra anotación para los Patriotas y poner el marcador 0-24.

Ya en el segundo cuarto, de nueva cuenta Jets se puso a la ofensiva, pero Darnold volvió a ser interceptado por segunda ocasión en el juego, pero con la buena fortuna de que Patriotas fue incapaz de aprovechar la ocasión para anotar de nuevo. Así corrió el tiempo y tanto Jets como Patriotas no se hicieron daño en lo que restaba del segundo cuarto y se fueron al descanso con una cómoda ventaja para los de Foxboro de 0-24.

La ofensiva de Nueva York siguió perdida en el inicio de la segunda mitad y en su primera ofensiva sufrió la tercera intercepción de la noche, pero poco después, en la sgunda ofensiva del tercer cuarto, Nueva York sufrió una autoanotación, lo que puso el marcador 0-26.

Al término del tercer cuarto, Brady volvió a conducir a su ofensiva hasta la zona prometida y puso en claro el dominio de los Patriotas al poner el marcador 0-33.

Ya en el último cuarto, los Patriotas no quisieron hacer más grande la ventaja y sólo se concretaron a que el reloj avanzara, aunque los Jets se empecinaban a seguir jugando mal y a entregar el balón cuando tenían la oportunidad, pero los comandados por Belichick no marcaron por lo que el marcador ya no se movió.

En la semana ocho, los Patriotas recibirán a los Browns de Cleveland, mientras que los Jets visitarán a los Jaguares de Jacksonville.

