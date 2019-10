Enorgullece a Hugo González estar en la mira de Chivas

Aunque matemáticamente todavía tiene alguna ligera esperanza en el actual torneo, Chivas ya planea lo que viene. De la mano de Ricardo Peláez, como director deportivo, quiere organizar una “revolución” que le devuelva al equipo el protagonismo perdido. La búsqueda de refuerzos ya comenzó y el portero del Necaxa, Hugo González, está en la mira. Esto llena de orgullo al guardameta.

“Obviamente es motivante, son cosas que sabes que al estar haciendo las cosas bien se van a fijar en ti. Me llena de alegría, de orgullo, pero ahorita no tengo otra cosa que pensar más que el Necaxa y lo que estamos haciendo, porque si no esto se puede salir de control. Sí, lo conozco (a Ricardo Peláez) y me conoce muy bien, pero no sé nada, simplemente lo que he leído en las notas que han salido y nada más”, explicó.

“Con calma, también estoy disfrutando bastante el momento que estoy viviendo ahorita con Necaxa. Estamos pasando por un buen momento, estamos en la parte alta de la tabla, es lo único que te puedo decir. Estoy contento, estoy disfrutando este momento y ya cuando termine el torneo, después de hacer las cosas bien aquí, pensaré o veré qué es lo que va a pasar con mi futuro, no lo sé”, añadió.

“La verdad estoy bastante tranquilo porque sé que estoy haciendo las cosas bastante bien, eso abre las puertas y las posibilidades de que se hable de mí en otros equipos, pero sí hay un poco de incertidumbre de no saber qué va a pasar. Puede ser que regrese a Monterrey, puede ser que me quede aquí, no sé qué va a pasar, pero estoy tranquilo, disfrutando este momento que estamos pasando con Necaxa y nada más”, señaló, al llegar a Guadalajara, donde enfrentará este viernes al Atlas.

Asegura que ahora mismo desconoce su futuro después de que termine el actual torneo. “Sí es motivante que se mencione mi nombre, pero me voy a morir con esto: estoy disfrutando el momento, no todos los días puedes estar peleando un liderato, ahora peleamos por entrar a la Liguilla, estamos cerca y eso es lo más importante para nosotros. Siempre va ser atractiva una posibilidad así, es motivante, pero nada más. No sé si vaya a pasar, si es real o no. Estoy a la expectativa y esperando seguir con buen paso aquí en Necaxa”, sentenció.

Tampoco sabe si Chivas ya negocia con su representante o con el Monterrey, dueño de los derechos federativos del arquero. “No, la verdad es que no sé si han hablado, no he pensado, ni he hablado, ni quiero investigar, ni quiero hacer nada. Estoy bastante concentrado con lo que estoy haciendo en Necaxa y ya cuando termine el torneo hablaré, preguntaré o si me hablan, ya veré qué pasa”, finalizó Hugo González.