'Mbappé se está Neymarizando': Christophe Dugarry

No es un secreto la gran relación de amistad que sostiene Kylian Mbappé con Neymar, pues ambos elementos del París-Saint Germain se tienen una alta estima; sin embargo, para los ojos de Christophe Dugarry, ex jugador francés y campeón del mundo en 1998, Donatello está tomando actitudes que lo alejan de su mejor versión como futbolista y persona.

Y es que Dugarry mostró su molestia tras las declaraciones de Mbappé al marcar un hat-trick ante Brujas en la Champions League, duelo donde no fue titular. "Quería volver a demostrar que es difícil prescindir de mí", fueron las palabras del juvenil francés, que no es el futuro en el futbol, sino el presente.

Neymar y Mbappé | Foto tomada: Getty Images

"Fue una torpeza, esa frase me molesta. El resto de su entrevista fue perfecta porque habla sobre sus compañeros, equipo… Pero esta frase me ha avergonzado, quizás porque soy de otra generación y estoy abrumado por el futbol de hoy en día donde el colectivo no es la prioridad, donde se piensa más en uno mismo", explicó Christophe.

Añadiendo: "Creo que se está Neymarizando. Preferiría que saliera con Gueye, Ander Herrera o Di María. Pero es más divertido estar con Neymar que pasar tiempo con evangelistas, pero bueno. Tengo miedo que el sueño que había desde chico se haya roto, las cosas pueden cambiar rápidamente para mal".

El ex jugador del Milan, Barcelona, Olympique de Marsella, entre otros clubes, aseguró que Mbappé no es una mala persona, pero que hay ciertas actitudes que debe corregir. "Quizá Kylian es difícil, pero s tan importante ser buena persona, como futbolista", sentenció.

