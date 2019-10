Nationals deshace a los Astros y aumenta ventaja en Serie Mundial

El sueño de los Nacionales de Washington sigue intacto pues apalearon 12-3 a los Astros y vencieron a Justin Verlander, el otro "as" de la rotación de Houston, para inclinar la serie 2-0 y acariciar la posibilidad de conseguir su primer título de Serie Mundial.

Los pupilos de Dave Martínez lograron lo impensable: derrotar a domicilio a dos de los tres "ases" de la rotación texana en los primeros juegos del Clásico de Otoño; ahora viajan a casa con la esperanza de coronarse ante su gente.

Rápidamente los visitantes le cayeron a Verlander en la primera entrada con doblete de Anthony Rendón que llevó a Trea Turner y Adam Eaton a la registradora para ponerse al frente en la pizarra 2-0.

El panorama lucía cómodo para el abridor visitante, Stephen Strasburg, pero un cuadrangular de dos carreras de Alex Bregman emparejó los cartones a dos carreras por bando en la parte baja del primer rollo.

Después del daño en la primera entrada, los abridores se enfrascaron en un auténtico duelo de pitcheo, en el que ambos estuvieron dominantes en la lomita del Minute Maid Park y colgaron el cero durante cinco capítulos más.

Fue hasta la séptima entrada cuando el cátcher Kurt Suzuki rompió el embrujo del abridor local Verlander al conectarle cuadrangular solitario para inclinar la pizarra 3-2 a favor de los Nats.

Verlander, quien rompió el récord de más ponches en postemporada al lograr su chocolate 200, superando a John Smoltz, ligó su segunda derrota en fila luego de caer ante los Yankees en la serie de campeonato de la Liga Americana. Justin trabajó durante siete entradas con seis ponches, tres boletos y concedió siete imparables y un cuadrangular.

Pero la pesadilla de los Astros no culminó ahí; Howie Kendrick, Asdrúbal Cabrera y Ryan Zimmerman dieron de hit para sumar cinco carreras más y poner el 8-2. Por si fuera poco, un jonrón de Adam Eaton y otro de Michael Taylor pusieron el 12-3 definitivo, en una autentica práctica de bateo para los visitantes.

Desde la lomita, Stephen Strasburg ayudó a su equipo al permitir sólo siete imparables, un vuelacercas, dos carreras, un pasaporte y ponchar a siete rivales, para apuntarse el triunfo.

Ahora la serie se mueve a la capital estadunidense, en donde el venezolano Anibal Sánchez (11-8) buscará poner a los Nats a un juego de levantar el trofeo del comisionado. Por su parte, el manager A.J. Hinch dará la pelota al diestro Zack Greinke (18-5) en el tercer juego de la serie, con la esperanza de mantener a los texanos en la pelea.

The Washington Nationals have been the best team in @MLB since May 24.#WorldSeries // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/AB5WO6krsQ

— Washington Nationals (@Nationals) October 24, 2019