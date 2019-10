VIDEO: El doblete de Carlos Vela ante el LA Galaxy

El LAFC de Carlos Vela busca llegar a una final de conferencia por primera vez en su corta existencia dentro de la MLS, pues apenas cumplen su segunda temporada dentro del futbol de Estados Unidos. Además, en caso de obtener el tan ansiado pase, esta representaría la primera ocasión en que los dirigidos por Bob Bradley derrotan al conjunto del Galaxy.

El mexicano Carlos Vela fue el encargado de inaugurar el marcador en el Banc of California Stadium apenas al minuto 16 del encuentro tras recibir el balón en el borde del área y cruzar su disparo por abajo para batir al guardameta David Bingham.

Right foot? No problem. 👑🕯️@11carlosV opens the scoring!!! #LAFCvGAL 1-0 pic.twitter.com/DaE15SPKa5

— LAFC (@LAFC) October 25, 2019