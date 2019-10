Carlos Vela lanza nueva indirecta al Barcelona

Hace un año, Carlos Vela firmó una gran temporada en su llegada al futbol de Estados Unidos con el LAFC a tal grado de que el delantero mexicano se convirtió en una de las opciones para reforzar al Barcelona en el pasado mercado invernal. Ahora, las cosas no han cambiado mucho y con la etiqueta de MVP de la MLS (premio que seguramente le será otorgado al final del campeonato), los rumores sobre un nuevo fichaje con el conjunto blaugrana han vuelto a hacer eco en el entorno del ex jugador de la Real Sociedad.

Carlos Vela fue pieza fundamental a lo largo de la temporada y este jueves también fue el principal factor para que por primera vez dentro de la MLS, el LAFC derrotara a su acérrimo rival de ciudad, el LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic. El delantero azteca contribuyó con dos anotaciones para darle a los de Bob Bradley el pase a la final de conferencia por primera vez en dos años de existencia.

Al finalizar dicho encuentro, Vela fue cuestionado sobre un eventual fichaje con el Barcelona en el mercado invernal, aprovechando el tiempo en el que la MLS está sin actividad, ante lo cual el nacido en Cancún, no ocultó su deseo de formar parte de una de las mejores delanteras europeas junto a Lionel Messi y su gran amigo Antoine Griezmann, con quien hizo una mancuerna de ensueño en el conjunto vasco de la Real Sociedad.

“¿Quién podría decir que no a jugar con Messi por cuatro meses y después volver a Los Ángeles?”, contestó Vela ante el cuestionamiento de un reportero del New York Times.

Asimismo, Vela habló sobre su paso por la Selección Mexicana y reiteró su intención de no regresar por ahora y únicamente enfocarse en su momento que vive actualmente con el LAFC en este semestre.

“En el Mundial dí lo mejor que tenía en ese momento, no pude ayudar a la Selección a dar el paso que todos queremos dar y muchas veces ayudas más no estorbando. Yo lo tomé de esa manera, pudiéndose equivocar o no pero esa es mi forma de verlo, lo hablé con el ‘Tata’, le dije, el próximo Mundial es en cuatro años, dale la oportunidad a gente que va a llegar mejor que yo en cuatro años y yo no tendría porque taparle el lugar a alguien que va a explotar y dar lo que yo no pude dar, por eso tomé la decisión”, explicó.

