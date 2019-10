Edson Álvarez prefirió el futbol sobre las drogas

El defensa del Ajax, Edson Álvarez, habló de su infancia y confesó que el futbol lo salvó de haber terminado inmerso en las drogas.

“El futbol ha estado en mi vida desde la infancia, le debo todo. Sin futbol no podría haber predicho lo que habría hecho. Crecí en Tlanepantla (municipio del Estado de México), en un barrio inseguro con muchos delitos. Para las personas en México, a menudo hay dos caminos: la escuela o las drogas. Nunca solía tener muchos juguetes, pero siempre tenía una pelota“, señaló el jugador en entrevista al portal del Ajax.

Álvarez también comentó: “en mi caso había tres caminos: escuela, drogas o futbol. A menudo iba a jugar al futbol, mientras tenía que hacer la tarea. Entonces mi madre se enojó, pero al final, creo que tomé la decisión correcta“.

El defensor mexicano habló de su manejo de redes sociales: "la vida en las redes sociales no es real. A las personas con muchos seguidores en Instagram les gusta mostrar cuántos teléfonos, autos y casas tienen. El seguidor lo ve y solo piensa: eso es lo que quiero, dice mi vida menos por eso. También podría mostrar fácilmente mi auto y mi casa, pero eso no me gusta".

Además, habló del gran giro que le dio a su vida al mudarse de México a Holanda.

“Mi vida ha cambiado mucho. No puedo describirlo. Estoy muy orgulloso de mi mismo. Cuando era niño, mis padres lucharon por mi vida, ahora yo lucho por su futuro. Tengo una linda casa en Ámsterdam y un gran auto. No tenía ese tipo de cosas en México. Siempre viajaba allí en autobús o en tren”.

