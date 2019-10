Leicester City iguala la mayor goleada en la historia de la Premier League

Leicester anotó cinco goles en el primer tiempo y cuatro tras el descanso para aniquilar 9-0 a un Southampton en inferioridad numérica e igualó la victoria más abultada en la historia de la Liga Premier, misma que existía desde hace 24 años.

Manchester United vapuleó a Ipswich con idéntico marcador en 1995, tres años después que la primera división del fútbol inglés cambió de nombre y desde entonces, el equipo de Sir Alex Ferguson poseía en solitario el récord que este viernes igualaron los pupilos de Brendan Rodgers.

Al compás de los tripletes de Ayoze Pérez y Jamie Vardy, el equipo del técnico Brendan Rodgers escaló al segundo lugar de la tabla, tras conseguir la mayor goleada como visitante en la historia de la Premier League.

Ryan Bertrand se convirtió en el primer jugador de la Liga Premier en ser expulsado mediante el videoarbitraje por un incidente en la jugada previa al primer gol a los 10 minutos.

Leicester marcha cinco puntos detrás de Liverpool, y aventaja por una unidad al tercero Manchester City.

