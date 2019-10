'No cambiaría nada de mi carrera por ganar un Mundial': Messi

Si algo le hace falta al palmarés de Lionel Messi, es únicamente una Copa del Mundo, pues el astro argentino no la ha podido conseguir con su Selección; sin embargo, no le mortifica y asegura que no cambiaría nada de su carrera por ser campeón mundial.

"Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", mencionó la Pulga en entrevista con TyC Sports.

El atacante del Barcelona lo ha conseguido todo a nivel de clubes y personal. Pero los títulos con la Albiceleste, se le han negado una y otra vez, razón por la que ha sido altamente criticado, pues es lo único que le hace falta a su trayectoria como futbolista profesional.

Messi continúa retomando su buen nivel dentro del terreno de juego, luego de regresar de una lesión, que le impidió tener participación en el arranque de la Liga de España, y tienen la esperanza de conseguir la Champions League y refrendar el título de LaLiga.

