Portera de León rompe el silencio sobre el gol que Tigres le anotó

Tigres femenil consiguió un polémico triunfo ante León, en el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX Femenil, luego de que la anotación que le dio la victoria al cuadro regiomontano, cayó cuando la arquera esmeralda atendía a una de sus rivales, que -aparentemente- había sufrido un golpe que la dejó tendida dentro del área.

Ante dicho acontecimiento, que causó molestia en infinidad de aficionados, Itzayana González, portera de León, se pronunció al respecto, lamentando lo ocurrido en el Estadio Universitario, pero resaltando lo valores institucionales.

"Lo que sucedió el día de ayer en el juego es una lástima, algo que me deja con mucha frustración. Agradezco el apoyo que me ha dado el Club León, el compañerismo de mi equipo, y el ánimo que las personas me brindan en las redes sociales", publicó la juvenil.

Añadiendo: "Que nuestro ejemplo como futbolistas sirva también para reflejar valores deportivos, es una gran responsabilidad que hoy se hace más grande".

La anotación fue cortesía de Karen Irasema Luna, tanto que cayó al minuto 73 del choque, otorgándole el triunfo a la escuadra local, con el que se mantienen en la parte alta de la tabla general con 34 unidades, mientras que el León suma 16 puntos y se ubica en la posición 14.

