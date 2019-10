Fernando Pavón asegura que acusaciones en su contra y de Matosas son parte de una campaña

Este viernes por la noche, Televisa dio a conocer un supuesto tema de corrupción en la transferencia del atacante uruguayo Matías Britos, en dicho tema, el actual técnico del Atlético San Luis, Gustavo Matosas, y el promotor Fernando Pavón, fueron acusados de estar involucrados en dicha situación.

Tras lo sucedido, Fernando Pavón habló en entrevista con ESPN y desmintió todo lo que se dio a conocer en el noticiero de Televisa, además de asegurar que va más allá de una situación personal en contra de los dos personajes ya mencionados.

“Es una campaña para dañarme a mí y a Gustavo Matosas. El propósito de esta campaña es un tema personal que excede lo profesional. Hay intereses de dos personas que quieren lograr una ventaja editando audios para hacerme daño”, afirmó Pavón.

Asimismo, Pavón afirmó que conoce perfectamente a las personas que están buscando dañar su reputación y la de el técnico del Atlético de San Luis, pero debido a temas legales no pudo decirlo, asimismo, aclaró cómo fue que comenzó a representar a Matías Britos, jugador que es involucrado en el tema de corrupción.

“Por un tema de mi abogado, me dice que no lo puedo decir porque está la justicia, pero es un periodista de Quintana Roo y mi ex esposa. Hay otro agente que le trajo una oferta a Matías Britos para el León y otro agente para Italia. Yo no lo llevo al León, lo lleva otro empresario que negocia con León. Si no, pregúntenle a la gente de León. Yo aparezco al año y medio después, lo convenzo de poder representarlo. Lo ayudo en la renovación contractual, luego va a Pumas en una negociación entre clubes y luego se va a Arabia en una operación donde lo llevé. Matosas no estaba en Arabia”, afirmó contundentemente Pavón.

Finalmente, Fernando Pavón confirmó en esta entrevista concedida a ESPN, que el audio filtrado no se trató de una llamada entre él y Matosas, pues asegura que dicha reunión se dio personalmente junto a otras dos personas más.

“¿Quién grabó? No puedo decir, pero dos más dos son cuatro. Estaba mi madre y otra persona mas y en otra reunión estaba un agente chino y no sabía que se estaba grabando. Entonces esto ya venía de hace tiempo. La ambición puede más que la razón y el querer dañar por despecho”, confirmó.

Este sábado Atlético de San Luis con Gustavo Matosas visitará al León en el Nou Camp, motivo por el cual, Pavón cree que se dio a conocer dicho audio de la conversación entre ambos con el objetivo de desprestigiar a ambos.

