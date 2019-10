VIDEO: Valtteri Bottas sufre accidente en clasificación del GP de México

El piloto finlandés Valtteri Bottas salió ileso de un aparatoso choque contra la pared en la prueba de clasificación del Gran Premio de Mexico.

El conductor de Mercedes estaba saliendo de la última curva en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando perdió el control de su auto y se estampó contra uno de los muros de contención, provocando que el auto quedara completamente destrozado.

De inmediato su equipo le preguntó si estaba bien y este respondió que lo estaba pero respirando muy rápidamente. Finalmente salió por su propio pie del vehículo dañado.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!

But thankfully he is okay 👍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i

October 26, 2019