Lewis Hamilton vuelve a ganar en México, pero el título tendrá que esperar

Sin figurar en las pruebas y la clasificatoria, Lewis Hamilton volvió a subir a lo más alto del podio en el Gran Premio de Mexico como lo hiciera en 2016, al registrar un tiempo de 1:36:48.904; sin embargo, el título mundial tendrá que esperar una fecha más.

Y es que para lograrlo y coronarse en Mexico como el año pasado, “Ham” necesitaba sacarle 14 puntos o más de ventaja a su coequipero Valtteri Bottas quien es su más cercano perseguidor, pero el finlandés también tuvo una buena actuación y entró en tercer lugar pese a que en la clasificación sufrió un aparatoso choque que puso en riesgo su competencia.

La segunda posición la ocupó Sebastian Vettel de Ferrari apenas 1.766 segundos detrás de Hamilton; por su parte el mexicano Sergio Pérez igualó la que hasta ahora es su mejor actuación en el Hermanos Rodríguez al llegar en séptimo lugar, después de haber arrancado en la decimoprimera posición.

De esta manera, el conductor británico de Mercedes hará historia en la siguiente parada de la F1, Estados Unidos, donde logrará su sexto título mundial dejando atrás el empate con Juan Manuel Fangio y poniéndose a uno de igualar la marca del legendario Michael Schumacher.

“Fue un resultado increible, pensamos que estábamos un poco atrasados, fue una carrera y fin de semana dificiles ¡pero lo logramos!”, declaró Lewis al bajar de su auto.

El que la pasó verdaderamente mal fue el holandés Max Verstappen quien había resultado ganador las dos ultimas ediciones. Primero fue sancionado tras ganar la pole position luego de que no hizo caso a una bandera amarilla que apareció tras el choque de Bottas y fue enviado hacia atrás tres lugares.

Al iniciar la carrera, sufrió la ponchadura de una llanta en la vuelta 5 que lo hizo perder tiempo valioso. Aun así pudo remontar posiciones y quedar ubicado en la sexta plaza.

Los fans de F1 tendrán que esperar poco pues ya la próxima semana se celebrará el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas donde Hamilton ha ganado 5 de las últimas 7 ediciones.

RACE CLASSIFICATION

How they crossed the line at Autodromo Hermanos Rodriquez#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/3ekrhmTwyu

— Formula 1 (@F1) October 27, 2019