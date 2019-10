Supera Janssen en goles a antecesores albiazules

Aunque todavía no ha despuntado como la afición de Rayados esperaba, el holandés Vincent Janssen ya rompió el molde con respecto a sus antecesores en cuanto a anotaciones.

La Pandilla ha batallado para encontrar un delantero que le pelee el puesto a Rogelio Funes Mori, quien actualmente es el responsable del gol en el equipo.

Desde la llegada del Mellizo han desfilado ocho delanteros con los que se ha pretendido hacer una dupla, o bien, un jugador que complemente el trabajo del argentino.

El primero en intentarlo fue Alberth Elis, quien llegó para el Apertura 2016, pero que no pudo con el paquete, pues se fue en blanco en la Liga MX.

El jugador de origen hondureño sólo pudo demostrar su calidad en las fuerzas básicas con tres goles, pero no así en el primer equipo, de modo que sólo duró seis meses con los albiazules.

A los pocos meses el conjunto del Cerro de la Silla se hizo de los servicios de Marco Bueno. El mexicano estuvo un año con Rayados; no obstante, no encontró la brújula. Jugó once partidos entre Copa y Liga, pero sólo sumó minutos, pues su cuenta personal en goles nunca se movió.

El argentino Jonathan Cristaldo fue otro de los intentos de Rayados para hacer competencia al Mellizo. Sin embargo, sólo pudo marcar un gol en el torneo que militó en los albiazules.

En ese mismo tenor llegó el paraguayo Jorge Benítez, quien se preciaba de haber tenido destacadas participaciones en Cruz Azul. Pero Benítez se quedó corto, pues en los 27 partidos que disputó entre Copa y Liga, apenas alcanzó a marcar en cinco ocasiones. Cuatro de ellas en Copa MX, y sólo una en la Liga.

Lucas Albertengo fue el quinto jugador que el Monterrey trajo como delantero en menos de dos años, el argentino también quedó a deber al únicamente concretar un gol en la Liga y dos en Copa. Aunque lo hizo con menos participación, pues disputó sólo 165 minutos en Copa y 289 en Liga.

Para el siguiente torneo, el equipo regiomontano probó con dos delanteros. Para el Clausura 2019 llegaron Ángel Zaldívar y Adam Bareiro.

El paraguayo Bareiro duró apenas seis meses en el equipo y marcó sólo un gol. En tanto que el mexicano Zaldívar sigue en el equipo con apenas una diana.

En lo que ha transcurrido del torneo Apertura 2019 va en cero goles, llegó a préstamo proveniente de Chivas y apenas suma 18 minutos en la Liga MX. En Copa ha jugado más, pero sin suerte para marcar gol.

El último intento de Rayados para presionar en el puesto a Funes Mori ha logrado más tantos en menos tiempo que sus antecesores; sin embargo, no ha deslumbrado como se esperaba.

Su debut lo hizo ante Toluca en la fecha 5, pero su primer gol lo marcó ante Santos en la jornada 6. Hasta el momento ha entrado de cambio en la mayoría de sus participaciones. Sólo ha sido titular en dos ocasiones, una de ellas ante Cruz Azul, cuando marcó el gol de la igualada en los últimos minutos.

En su última participación en la Copa MX ante Leones Negros, el holandés fue el encargado de conseguir los dos goles que le dieron el triunfo a Rayados, por lo que suma cuatro anotaciones en 442 minutos repartidos en Copa y Liga.