VIDEO: Andy Ruiz ayuda a desconocido a empujar su camioneta

El campeón mundial de los pesos completos de la FIB, AMB y OMB Andy Ruiz fue captado en un video mientras ayudaba a un desconocido a empujar su camioneta.

En la grabación, se aprecia cómo Ruiz junto Anthony Garnica, otro boxeador y amigo del campeón, auxilian al conductor que había quedado varado en medio de la calle.

El pugilista mexicano se enfrentará en una revancha ante Joshua en Arabia Saudita el próximo 7 de diciembre, por lo que se encuentra en plena preparación para la pelea.

Unified heavyweight champion of the world @Andy_destroyer1 helping a stranger push their car to safety 👏👏 pic.twitter.com/Vi1fZcOHEy

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 27, 2019