Carlos Vela forma parte del XI ideal de la temporada en la MLS

La MLS presentó este lunes su XI ideal de la temporada, en el cual el mexicano Carlos Vela destaca por su presencia tras la gran campaña que ha tenido con el conjunto del LAFC, el cual peleará por el título de la Conferencia Oeste ante los Seattle Sounders para así pelear por el primer título de la liga en su segundo año de existencia.

Carlos Vela cerró la temporada regular como el máximo anotador de la temporada imponiendo un nuevo récord de goles, el cual le pertenecía al venezolano Josef Martínez, quien también figura dentro de los 11 mejores jugadores de la MLS.

El XI ideal cuenta también con la presencia de un viejo conocido de la Liga MX como lo es Maxi Moralez, quien defendió la camiseta del León en el balompié azteca, además de que el LAFC dirigido por Bob Bradley es el equipo que más jugadores aporta a esta lista con un total de 3.

No one was better. #BestXI 👀 pic.twitter.com/luFGxSzre2

— Major League Soccer (@MLS) October 28, 2019