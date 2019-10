Deposita Tuca Ferretti confianza en Vargas y Valencia

Para Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, no significa una problemática que Enner Valencia y Eduardo Vargas, acumulen pocas anotaciones en el torneo. El estratega pidió paciencia a sus pupilos para que pronto lleguen los goles.

“Que no se desesperen, que busquen jugar bien al futbol. Jugando bien, las cosas son más factibles que sucedan, que el equipo gane. Son seleccionados de gan calidad, pero así de repente vi a Cabinho y Cardozo tener racha de no anotar goles”, mencionó el Tuca.

Agregó que lo importante de los jugadores es que tengan destacadas participaciones que es lo que beneficia al equipo.

“Que se tranquilicen, que busquen jugar mejor, tener más acompañamiento y su capacidad individual pueda dar esta posibilidad de anotar goles que como delanteros pretendan hacer.”.

“Las cosas grupales las hacen bien, y ojalá esa capacidad individual en el gol la encuentren. Me siento tranquilo porque ellos están haciendo las cosas que el equipo requiere para que en grupo logremos lo que pretendemos”, dijo Ferretti al término del entrenamiento de este lunes.

En lo que va del torneo el chileno Eduardo Vargas apenas suma tres goles, mientras que Enner Valencia sigue sin poder marcar. Ambos jugadores han demostrado tener la capacidad de hacer gol.

En su primer torneo como felino, Enner Valencia logró marcar 12 goles en el Apertura 2017, torneo en que se coronó con Tigres. En ese mismo certamen, Eduardo Vargas tuvo un mejor momento con siete anotaciones entre Liga y Liguilla.

El desempeño de ambos jugadores ha ido a la baja con el paso de los torneos, lo cual ha pesado en el equipo, pues de los cuatro delanteros, sólo André-Pierre Gignac ha saldado la cuenta con nueve anotaciones. En el caso de Luis Quiñones, el colombiano apenas suma una anotación.

Minimiza Tuca Ferretti discución entre Tigres y Cruz Azul

Ricardo Ferretti calificó de normal la bronca que tuvieron los jugadores de Tigres y Cruz Azul, al término del partido en el que empataron a un gol. Agregó que son reacciones normales de la calentura de un partido y de los jugadores que son personas que también viven con sentimientos que se pueden llegar a desbordar.

“Es normal los dos quieren ganar, lo que pase en la cancha en la cancha se queda. Este tipo de futbol que se dicen, se arañan, no se golpean, a mí ni me preocupa, ni se golpean, de boca me como cuatro o cinco tacos”, mencionó el técnico auriazul.

Tras el gol del empate, Gignac encaró a varios jugadores lo que ocasionó que los reclamos siguieran hasta los vestidores.