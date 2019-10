Schwarzenegger cree que Cristiano Ronaldo debe ser apodado ‘Terminator’

El icónico actor Arnold Schwarzenegger se refirió a Cristiano Ronaldo con las habilidades necesarias para ser llamado como el personaje que lo llevó al estrellato: "Terminator".

Durante una gira promocional de la nueva película de la saga, "Terminator: Dark Fate", el ex gobernador de California consideró que en el futbol mundial debería existir un jugador con el sobrenombre del ciborg asesino y que el astro portugués es el indicado para llevarlo.

"En la NBA tenemos un jugador a quien llaman 'Terminator'. No creo que haya ningún jugador de futbol apodado así… ¿Por qué no empezamos por uno? ¡(Cristiano) Ronaldo! Tienes que llamarlo así, entonces todos lo sabrán y empezarán a llamarlo así”, declaró en entrevista para la BBC.

— BBC Sport (@BBCSport) October 26, 2019