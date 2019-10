Reconocen en San Luis que sí despidieron a Matosas por escándalo de corrupción

Alberto Marrero, presidente de San Luis no sale de una, cuando se aparece otra bomba en el Atlético de San Luis. Que la salida de Alfonso Sosa, que la llegada de Gustavo Matosas; que el despido de la doctora; que la bronca con Querétaro que le costó dos juegos de veto a su estadio.

Y ahora la salida de Matosas, no por los escándalos deportivos, sino por el audio en donde se descubre la supuesta corrupción entre Matosas y el promotor Fernando Pavón para contratar a Matías Britos, en el León, en el 2012.

"No queríamos llegar a este momento. En lo deportivo sabíamos que tendríamos paciencia, pero luego llegó ese audio, así que lo mejor era separarnos, y no porque sea culpable de eso que se le acusa, sino porque me reveló que desde hace tiempo alguien en el futbol mexicano no lo quiere aquí, así que lo mejor es que antes de que nos haga más daño habría que separarnos", dijo Marrero a EL UNIVERSAL Deportes.

Ante todo esto, afirma "me siento muy apenado. Toda la semana hay una historia nueva, ojalá que está sea la última". Eso sí, asegura: "La inversión del Atlético de Madrid no se irá, estamos seguros que nos quedaremos aquí mucho tiempo y yo no voy a renunciar".