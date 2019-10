VIDEO: Mujer árbitro amonesta a Kaká y le pide una selfie durante partido

Vaya momento el que se vivió durante el duelo amistoso entre Brasil e Israel, partido que tuvo a grandes ex futbolistas como Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká, entre muchos otros.

Te puede interesar: El día que el rival del 'Canelo' mató a un boxeador

Pero más allá del resultado, el momento curioso se dio cuando la árbitra encargada del cotejo, le sacó una tarjeta amarilla a Kaká, para que instantes después, le solicitara una selfie, y no es para menos, pues no siempre tiene la oportunidad de estar al tanto de ex jugadores como él.

Atentos a la tarjeta amarilla que le acaban de sacar a Kaká… 😂😂pic.twitter.com/gKSoP841b3 — AC Milan 🇮🇹 (@ACMilanGoleador) October 29, 2019

El video no tardó en hacerse viral mediante redes sociales, destacando las emociones que aún genera Kaká, uno de lo mejores futbolistas que ha tenido Brasil en toda su historia, y así lo demostró en el duelo donde su país venció por 4-2 a Israel.

TE RECOMENDAMOS