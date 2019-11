Las fuertes declaraciones de Cafú, a dos meses de la muerte de su hijo

Han pasado dos meses de la muerte del hijo del ex futbolista Marco Evangelista, mejor conocido como Cafú, quien por primera ocasión, habló sobre el trágico momento que vivió el pasado septiembre, cuando perdió a Danilo, su hijo de 30 años de edad.

"No sé cómo describir la sensación de tirar tierra en el ataúd de un hijo", mencionó entre lágrimas el brasileño en entrevista con Veja.

Añadiendo: "Enterrar a un hijo escapa de contexto general de todo lo que se siente a lo largo de tu vida. Cada cinco días voy al cementerio a visitar su tumba. No asimilé lo que sucedió. No he tenido el valor para ir a su habitación hasta ahora, mi hijo Wellington fue quien recogió sus cosas y las donó todas. Nunca volví a pisar la cancha donde ocurrió el infarto. Lloro todos los días solos. Cuando llego a casa, trato de ser fuerte, después de todo, soy el pilar de mi familia".

Danilo perdió la vida a causa de un paro cardíaco, mientras disputaba un partido de futbol con sus amigos y familiares. "Me encontré con mi hijo sufriendo convulsiones. Entré en pánico porque su historia cardíaca era delicada. Llamamos a emergencias y dijeron que llegarían en 10 minutos, pero sentía que mi hijo no podía esperar. Cargué a Danilo, lo subí al auto y en cinco minutos llegamos al hospital".

El hijo de Cafú sufría de aterosclerosis coronaria temprana desde hace años, incluso ya había tenido algunos sustos; sin embargo, los médicos lo habrían controlado, pero lamentablemente, la última ocasión, les fue imposible salvarle la vida.

