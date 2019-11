“Mexicanos apuestan por el Canelo, pero por dentro esperan que pierda”: Juan Larena

Un nuevo desafío se le presenta al mexicano Saúl Canelo Álvarez cuando este sábado intente obtener el título de peso semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en poder del ruso Sergey Kovalev. En caso de ganar sería su cuarta corona en cuatro divisiones diferentes, algo que pocos pueden lograr, pero que no le ha valido todavía para el reconocimiento total de la afición mexicana que piensa que el tapatío ‘elige’ a sus rivales.

Para el especialista en boxeo, Juan Larena, esto se debe a su personalidad un tanto parca con la gente: “Canelo tiene en este momento, guardando las distancias, el ‘índrome de Mayweather, es decir, la gente apuesta por él, pero por dentro desea que pierda”.

¿Por qué el Canelo no se ha ganado del todo el respeto y admiración de la afición mexicana?

— Es una cuestión de personalidad, Canelo es un gran boxeador, el mejor mediano de la actualidad mientras alguien no demuestre lo contrario. Pero mucha gente de su propio lugar de nacimiento le tiene un poco de resentimiento, la actitud que tiene no les gusta. No tiene ese carisma de acercarse al púbico. No es un (Julio César) Chávez, ni un (Juan Manuel) Márquez que automáticamente se ganaron el cariño del público porque los sintieron como parte de ellos. Eso, sumado a algunas últimas actitudes donde refleja una personalidad de nuevo rico, de hacer un poco de exhibición de su buena situación económica, pues tampoco le cae bien a la gente.

¿Quién es este nuevo rival del Canelo, el ruso Sergey Kovalev?

— Es un buen rival pero es un hombre que ya está de vuelta, es decir, ya pasó su mejor nivel. Es un hombre que era conocido por su pegada y que ya en esta etapa de su carrera ya depende más de su jab y su boxeo.

¿Entonces no es un rival de peligro para el mexicano?

— Cualquier rival de ese peso (semicompleto) es peligroso porque obviamente son gente pesada y si te mete una mano es un nocaut. No es un rival que esté a la altura del peligro que pueden ser otros dos de esa categoría como (Artur) Beterbiev y (Dmitry) Bivol”. ‘Canelo’ va a una categoría peligrosa pero no contra el numero uno ni el dos de ella. El único peligro es que no es su peso habitual para boxear.

¿Qué le pareció esta decisión del tapatío de subir de categoría?

— Es una forma de enfrentarse a sí mismo con un desafío más, pero analizando que puede ganar, es decir, está bien pensada.

-¿Cómo califica la manera en que Golden Boy Promotions está llevando la carrera del Canelo, le está poniendo los rivales adecuados?

— El Canelo es el que dicta en definitiva con quien quiere pelear. Ya lo vimos en el caso de (Sergiy) Derevyachenko, pelea que no se hizo para unificar los títulos medianos, y tampoco quiso la tercera pelea con Golovkin. Para mí es Canelo quien tomó esas decisiones.

Dejando de lado el factor carisma. Si llega a ganar su cuarta corona mundial, ¿por logros ya podríamos colocarlo entre los cinco mejores peleadores mexicanos de la historia?

—La historia hay que mirarla con perspectiva, esa la dan los años. Habrá que ver que sensación deja el Canelo cuando se retire. Obviamente puede estar entre los cinco primeros. En su era, la actual, no tengo ninguna duda. Si pensamos escarbar la historia desde el principio puede ser un poco aventurado porque están los Chávez, los Zaragoza, los Cuevas, entonces la silla de cinco boxeadores se le achica. Si no está entre los cinco primeros, tiene que estar entre los diez, es un boxeador de primera línea, no es del montón.

-¿Y a nivel mundial?

—A nivel mundial hay que esperar. Los críticos siempre le van a señalar lo que hubiera pasado si pelea con Golovkin en su mejor momento, lo demoraron y ganaron un par de años.

Hablando de Golovkin, Canelo asegura que ya no le representa ningún reto deportivo pelear con él, que si toma la pelea sería solo por negocio, ¿esto puede ser cierto?

—Si la toma, tuvo que haberlo visto en televisión en su última salida contra Darevyachenko y se tuvo que haber dado cuenta que Golovkin cometió dos errores: Se olvidó de adaptar su entrenamiento a su edad y dejó a un entrenador (Abel Sánchez) que lo llevó a la cima por alguien que todavía no le encuentra la vuelta (Jonhnaton Banks). Golovkin está en un déficit boxístico y Canelo tuvo que haberse dado cuenta de eso. Si pelean este año hubiera sido presa fácil.

Finalmente, ¿cuál es su pronóstico para esta noche?

— La lógica dice que debe ganar el hombre más veloz, el que sabe pegar al cuerpo, un punto débil de Kovalev es que tiene una esquina muy buena: Canelo Álvarez. Tengo mucho respeto por Kovalev pero aún en sus buenos tiempos siempre fue una persona indescifrable en el sentido de cómo va a estar el día de la pelea. Además tiene problemas personales. Ha tenido sus épocas de borracheras tremendas y el aspecto psicológico va a jugar un papel importante en esta pelea. Pocas semanas después tendrá que ir a juicio donde se le acusa gravemente de haberle pegado a una mujer, de haberle roto la nariz, un juicio que va a ser de 8 millones de dólares. Es una cosa muy seria y con ese problema en la cabeza yo creo que uno da mucha ventaja.

