XI Ideal Jornada 16 Liga MX

View this post on Instagram

¡EL XI IDEAL DE LA LIGA MX! 👥🇲🇽 En nuestra cancha 🥅 ⚽️ aparecen los jugadores más destacados de la jornada 1️⃣6️⃣. ¡Predomina el azul y oro 😺! #futbol #soccer #ligamx #futbolmexicano #jornada16 #apertura2019 #pumas #monarcas #rayados #sport #deporte