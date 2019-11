"El rival también juega": Valverde después de la derrota del Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, señaló, en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Levante (3-1), que la actitud de sus jugadores fue buena y destacó que el rival también juega y que estuvo más acertado en la segunda mitad.

"En siete minutos nos han hecho tres goles y no hemos tenido respuesta. La actitud del equipo siempre es buena pero el contrario también juega y a veces acierta de manera contundente como hoy y hay que aceptarlo", explicó.

TE RECOMENDAMOS Futbol mexicano da el último adiós a Diana González

Sobre el desarrollo del encuentro indicó: "En el primer tiempo no había llegadas de ellos y nosotros podíamos hacer gol. En el segundo no dominábamos el juego, no hacíamos peligro, ellos tampoco y el marcador era mínimo".

"Han llegado esas jugadas en dos minutos y el tercer gol nos ha hecho daño porque la distancia ya era grande. Hay que poner en el debe que nosotros tampoco estábamos haciendo demasiado y estábamos en una situación inestable", añadió.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Raúl Jiménez rescata el empate del Wolverhampton contra el Arsenal

Valverde aseguró que la ausencia en la convocatoria del francés Ousmane Dembele es por decisión técnica suya. "He decidido que vinieran los delanteros del otro día y hay más partidos de ahora en adelante. Cuando se pierde siempre se echa de menos a los que no han jugado", apuntó.

Sobre el peor rendimiento de su equipo lejos de su estadio, comentó: "No estamos haciendo la misma temporada en casa que fuera, pero después de los primeros partidos que no ganábamos luego sí lo hicimos y tenemos que continuar. Hemos perdido un partido y ya está. Las críticas cuando perdemos siempre son muy fuertes y hay que responder como hacemos siempre".