'Alacrán' Berchelt noquea a Jason Sosa y logra sexta defensa titular

El “veneno” del mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt fue demasiado para el puertorriqueño Jason Sosa, al que venció por nocaut técnico en el cuarto round, para lograr la sexta defensa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Amplio favorito para defender su corona, Berchelt arrolló a su oponente, al que le dio una lección en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, para imponerse a los 2:56 minutos del cuarto rollo, cuando pararon la pelea desde la esquina del boricua, quien visitó la lona dos veces.

El mexicano mantuvo su distancia en el inicio de la batalla mientras estudiaba al “Canito” Sosa; en la parte final del primer round ambos soltaron combinaciones, mejor el mexicano.

Berchelt quería terminar pronto la pelea y con un gancho de izquierda al rostro en el segundo asalto mandó a la lona a su rival, quien se levantó para ser castigado en exceso con combinaciones a dos manos y con al menos tres ganchos al hígado.

Tras ser una máquina de tirar golpes en el segundo asalto, Berchelt bajó el ritmo en el tercero, se tomó un respiro y mantuvo a la distancia a su aguerrido rival, quien buscaba hacer daño al mexicano, mientras este esperaba el momento para acabar la pelea.

Berchelt se lució en el cuarto asalto con letales combinaciones de cinco o seis golpes sin respuesta, para un Sosa que fue castigado arriba y abajo con uppers y ganchos, algunos al hígado para seguir con ese letal castigo.

El mexicano mandó a la lona nuevamente a Sosa, quien se levantó para recibir más castigo del mexicano, por lo que desde la esquina del boricua detuvieron la pelea para el triunfo del cancunense.

Ahora, el "Alacrán" tendrá que esperar el resultado de la pelea entre los mexicanos Óscar Valdez y Andrés “Jaguar” Gutiérrez, pues de ahí saldrá su retador mandatorio, en espera del primero, ya que es un rival que le interesa y está listo para enfrentarlo.

“Vamos a esperar la pelea de Valdez a finales de mes; si gana, aquí estoy listo, si quiere este cinturón le va a costar”, advirtió Berchelt, quien estuvo acompañado de sus promotores, Fernando Beltrán y Mario Abraham.

Con este resultado, Berchelt mejoró su récord a 37-1, 33 por la vía del nocaut, mientras Sosa se quedó con marca de 23-4-4, 16 antes del límite.

