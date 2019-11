Novak Djokovic conquista el Masters 1000 de París

Novak Djokovic venció el domingo a un nervioso Denis Shapovalov 6-3, 6-4 para ganar su quinta final del Masters de París y acercarse a una del líder Rafael Nadal.

Shapovalov llegó a la final porque su rival en semis, Nadal, tuvo que retirarse por una lesión en el abdomen.

Djokovic nunca se vio apretado por el canadiense de 20 años en su ruta a su quinto título ATP del año _ empatado con Dominic Thiem _ y su 77mo en total.

El serbio Djokovic sirvió para el match en love, soltando un winner antes de alzar los brazos en triunfo.

"Fue mi mejor rendimiento al servicio en el torneo”, dijo Djokovic. "Denis quizás perdió un poco de concentración”.

Shapovalov llegó al match con solamente un título en su carrera _ el mes pasado en un torneo de nivel ATP 250 en Estocolmo _ y habiendo perdido sus tres encuentros previos con un ganador de 16 torneos de Grand Slam considerado entre los grandes de todos los tiempos.

El zurdo de saque poderoso se vio tenso desde el arranque, cometiendo tres errores no forzados en su primer game al servicio y cayendo rápidamente 3-0 ante un Djokovic muy calmado que jugaba su 50ta final de Masters y 111na en total.

Incluso cuando Shapovalov retuvo su siguiente servicio, fue inconsistente, con una doble falta y un as. Al fallar una devolución en el primer saque de Djokovic en el séptimo juego, el joven lanzó su raqueta al suelo en exasperación.

Tras haber perdido solamente cuatro puntos en su servicio en el primer parcial, Djokovic selló el triunfo con otro dominante game al saque que incluyó dos ases y concluyó con una volea de winner junto a la net.

Djokovic salvó el primer break point que enfrentó en el match en 30-40 cuando Shapovalov devolvió desviado un servicio.

Con ello, el último atisbo de esperanza para el canadiense se esfumó.

Djokovic ha ganado todas las finales que ha jugado en la Bercy Arena a excepción del año pasado ante Karen Khachanov, a la que llegó luego de una dura semifinal de tres horas contra Roger Federer.

2009-2019

10 years on, @DjokerNole is still winning in Paris ✨ pic.twitter.com/fGE9YwQfZk

— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019