VIDEO: Terrible fractura de André Gomes en la Premier

El Everton-Tottenham tuvo una imagen espantosa para todos los fanáticos. Una entrada de Son Heung-Min por detrás al portugués André Gomes acabó en un choque con el defensor Aurier, provocando que su pie quedara enganchado produciéndole una fractura.

La pierna derecha de André Gomes se fracturó a la altura del peroné ante la sorpresa e indignación de compañeros, rivales e incluso aficionados. El jugador salió en camilla ante el aplauso de la grada y Son, que no se lo podía creer, fue expulsado, mientras que Aurier, apartado de la jugada, rezaba.

La reacción de Moura y Son cuando ven el alcance de la lesión es automática: llevarse las manos a la cara y apartar la mirada, mientras que Digne, Delph y Cenk Tosun tratan de consolar a un André cuyo rostro es la viva imagen del dolor.

Andre Gomes horror injury…

Pretty distraught & discombobulated….

Look at His ankle and foot….

The reaction by Son Heung Min, Serge Aurier,Lucas Moura and the fans…

This video ain't for the faint hearted… pic.twitter.com/vXkKORNnCu

— Derrick (@DerrickAshimwe) November 3, 2019