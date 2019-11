Javier Aguirre es presentado como DT del Leganés

El mexicano Javier Aguirre, nuevo técnico del Leganés, se mostró entusiasmado por volver a entrenar en la liga española y aseguró estar al tanto de la misma pese al tiempo transcurrido desde que viviera en ella su última experiencia.

"Estoy muy contento, con mucho entusiasmo. Encuentro a la gente muy dispuesta. Jóvenes que después de tres o cuatro meses sufriendo mucho quieren ver la luz, que quieren ayuda no solo en el aspecto mental sino en entender que es un momento complicado pero que solamente unidos saldremos de él. Espero que el viernes empecemos a dar la cara y a sacar cosas", explicó.

📹 Javier Aguirre: "Estoy muy contento de estar aquí, con mucho entusiasmo. Encuentro a la gente muy dispuesta". pic.twitter.com/tPWm0H6IJH — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 5, 2019

"Hace cinco años que no trabajo en la liga pero estoy muy al tanto, muy pendiente. Es la mejor liga del mundo, allí donde estás la pasan y la veíamos", señaló durante su presentación en la Instalación Deportiva Butarque.

El mexicano se mostró satisfecho con el lugar al que llega: "Estoy muy enterado del Leganés, de su evolución en tiempo récord. Cuando hablas con la gente entiendes los porqués, aquí hay una familia".

Te puede interesar: Carlo Ancelotti no le pide goles a Hirving Lozano

"Por diversas circunstancias está en una situación complicada por decirlo de alguna manera. Lo veo como una gran oportunidad para crecer, los tiempos de crisis son tiempos de crecimiento", añadió durante el acto.

Aguirre afronta el cargo pendiente de las decisiones judiciales que se puedan tomar en relación al posible amaño de un partido entre el Levante y el Zaragoza, equipo este último al que él dirigía cuando sucedieron los hechos.

"Los abogados me dicen que no hay ningún problema porque hay otras instancias que vas recurriendo y se va postergando la sentencia con lo cual yo puedo estar trabajando el tiempo que sea necesario. No me preocupa en ese sentido. En el peor escenario no tengo ningún impedimento. Hay instancias jurídicas y recursos que pueden permitir seguir trabajando", manifestó.

Preguntado acerca de cómo ha cambiado el modo de entrenar desde que él se sentó por primera vez en un banquillo de España, indicó: "Han cambiado muchas cosas. La tecnología nos ha ayudado mucho a los entrenadores. Antes era el instinto. Ahora unas maquinitas te dicen cómo está el jugador por dentro y por fuera. Y si no vas a un psicólogo y habla con ellos".

"Tenemos mas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Antes cortábamos tres el pescado en los cuerpos técnicos y hoy hay diecisiete personas encargadas de ayudar al míster y los jugadores. Además hoy los jugadores lo son veinticuatro horas. Saben comer, cuidarse, descansar, ssaben que tienen que vivir su profesión…", añadió.

Asimismo consideró que la competición está más igualada que nunca: "Sin lugar a dudas. Es increíble cómo el otro día pudo haber tres o cuatro líderes diferentes. Está pareja la liga, está sabrosa, está buena".

Por otro lado, dio su opinión sobre el sistema de videoarbitraje (VAR): "Me encanta. Si hubiera tenido VAR en el pasado, otra cosa habría sido. Pero aún no me la han metido… deja que suceda y en cuanto me la metan ya me tocará llorar de él (risas). No me ha tocado en España aún y esperemos que no afecte".

TE RECOMENDAMOS