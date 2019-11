Napoli castiga a jugadores que se niegan a concentrar

El Napoli anunció este miércoles que tomará medidas legales "en todas las sedes competentes" contra sus jugadores que se negaron este martes a respetar la concentración ordenada por el presidente, Aurelio De Laurentiis.

TE RECOMENDAMOS Ellos serían los jugadores que tendría apalabrados Chivas

El máximo mandatario del Nápoles ordenó al técnico Carlo Ancelotti concentrar al equipo hasta el próximo domingo, pero los futbolistas se negaron a respetar la imposición y regresaron a sus casas después del partido europeo empatado 1-1 este martes contra el Salzburgo en la Liga de Campeones.

"El club comunica que, por lo referido a los comportamientos de los futbolistas de su equipo en la noche de este martes 5 de noviembre de 2019, procederá a tutelar sus derechos económicos, patrimoniales, de imagen y disciplinarios en las sedes competentes", informó el Nápoles en un comunicado oficial.

TE RECOMENDAMOS México llegará invicto a preolímpico de beisbol

"Se destaca además que la responsabilidad de decisión sobre los días de concentración fue entregada al entrenador Carlo Ancelotti. Finalmente, se comunica que permanecerá en silencio hasta fecha por decidirse", agrega.

De Laurentiis ordenó la concentración del equipo después de tres empates consecutivos en la Serie A italiana y Ancelotti, pese a mostrar su desacuerdo con la decisión del presidente, aseguró que la respetaría.

TE RECOMENDAMOS Japón vs México, octavos de final del Mundial Sub 17 ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Sin embargo, la plantilla napolitana, molesta con De Laurentiis, decidió no tomar este martes el autobús del equipo que les llevaría al centro deportivo de Castel Volturno y regresó a sus respectivas viviendas a borde de coches privados.

En la mañana de este miércoles los futbolistas se entrenaron con normalidad en la ciudad deportiva del cuadro sureño y regresaron a continuación a sus casas, sin respetar nuevamente los órdenes de la presidencia.