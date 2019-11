Atleta paralímpica se colapsa en pleno Campeonato Mundial

El calor del Campeonato Mundial de Atletismo en Dubai cobró a su primera víctima, en una de las imágenes más impactantes del año.

La atleta paralímpica Juliana Ngleya Moko colapso por el calor de este emirato, donde las temperaturas superaron los 30 grados Celsius.

Los médicos tuvieron que intervenir y socorrerla mientras estaba derribada en la pista y tuvo que ser retirada en una silla de ruedas.

La deportista originaria de Angola competía en la final femenina T11 de 400 metros en el Campeonato Mundial de Paratletismo cuando las condiciones climáticas le provocaron un preocupante colapso.

Después de este incidente, el organismo rector de la competencia informó que iba a “monitorear constantemente la temperatura y la humedad” para garantizar el bienestar de los competidores.

“El para-atletismo mundial tiene una política de medidas contra el calor que se ha aplicado con éxito a eventos anteriores como el Campeonato Mundial de Doha 2015 y el Campeonato de Europa de Berlín 2018. El mismo protocolo será utilizado en Dubai y también en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Las temperaturas medias en la región fueron uno de los factores que se tuvieron en cuenta al planificar el calendario de competición”, comunicaron.

