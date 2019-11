VIDEO: Paola Espinosa agradece recibir premio al mérito deportivo

La clavadista Paola Espinosa fue reconocida por la Conade con el premio al Mérito Deportivo, gracias a su amplia y exitosa trayectoria de 25 años en el deporte de alto rendimiento.

TE RECOMENDAMOS Rush, la gran sorpresa de AAA para Triplemanía regia

Mediante un video publicado en sus redes sociales Paola agradeció el reconocimiento y también a su entrenador Iván Vargas Bautista.

“Me hace muy feliz. La verdad me siento emocionada, gracias a todo al jurado y a todos los que formaron parte de este reconocimiento a una carrera de 25 años. El deporte me ha regalado muchas alegrías y momentos inolvidables y este es uno de ellos, y quisiera compartirlo con mi entrenador Iván Vargas Bautista, que sin el no hubiera llegado a estos 25 años, con una medalla mundial, con un pase para los próximos juegos olímpicos de Tokio 2020 después de haber sido mamá” señala en su publicación.

🎥 Me siento muy emocionada de ganar el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019,gracias al jurado y a todos los que formaron parte de este reconocimiento.

Quiero compartirlo con mi entrenador @vargas_bautista que sin él no hubiera llegado a estos 25 años de trayectoria. GRACIAS! pic.twitter.com/2iYqfgMHqC — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) November 7, 2019

TE RECOMENDAMOS Raúl Jiménez vuelve a marcar y le da el triunfo a los Wolves

Recordemos que este año 2019 se consagró como la atleta mexicana con mayor número de medallas en Juegos panamericanos con 15, después de conseguir medalla de bronce en sincronizados trampolin de tres metros junto a Dolores Hernández, además de otro bronce individual en la prueba de 1 metro.

En otros premios, la gimnasta Alexa Moreno obtuvo el Premio Nacional de Deportes 2019 en la categoría no profesional, gracias a la destacada actuación que ha tenido, la cual la llevó a colgarse la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Azerbaiyán que se realizó el pasado marzo.