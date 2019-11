Kazim Richards acusa precarias condiciones de jóvenes en equipo de Veracruz

El delantero Colin Kazim Richards reveló que durante un entrenamiento vio vomitar agua a un jugador de las categorías menores del club, ya que llevaba tres días sin comer por falta de pagos por parte de la directiva de Veracruz.

En entrevista con Globoesporte de Brasil, el atacante escualo habló de esa experiencia y que por caridad llevó a comer al joven en cuestión. "Si la situación fuera del campo es difícil, ¿cómo pueden jugar? Refleja lo que sucede afuera. Es muy difícil intentar trabajar, seguir. Había una situación que nunca había visto en el futbol. "¡Nunca! Cuando entrenas y ves a un niño que no ha comido en tres días … Comenzó a vomitar agua. No vomitó comida, nada. Le pregunté qué pasó y dijo que no había comido en tres días. Lo llevé a comer".

La publicación precisó que el episodio narrado por Kazim Richards sucedió hace dos meses y que posterior a ello, el futbolista se enteró que más jugadores jóvenes tenían problemas económicos al no cobrar, por lo que brindó apoyo a cuatro jugadores más de las categorías menores del club.

En otro caso Carlos Salcido reveló que además de los adeudos que tenía Fidel Kuri con el primer equipo eran hasta de seis meses, la situación con las categorías menores y el equipo femenil, era sumamente complicado, lo cual concuerda con lo revelado por Kazim Richards.

"No estaré en este equipo. Mi contrato termina en dos semanas, y mi agente lo verá. Tengo interés de otros equipos aquí, pero mi esposa y mis hijos son brasileños. Echo de menos jugar en Brasil, el campeonato es competitivo. Mi familia y mi corazón están en Brasil. Mi corazón es brasileño. Ningún otro país tiene tal temporada. Extraño mucho Brasil”, finalizó.

