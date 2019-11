Cambian asesor del VAR en el Chivas-Gallos por irse de fiesta

Vaya momento complicado que vivió el ex árbitro, Mauricio Morales, ya que según información del diario Récord, el ex silbante fue regresado a la Ciudad de México por parte del presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, debido a que no se presentó a la junta de planeación del VAR para el duelo de esta noche entre Chivas y Querétaro, por agarrar la fiesta.

El rotativo señala que Morales Ovalle no se presentó a la charla sobre el VAR para definir los últimos detalles del encuentro en la casa del rebaño, y es que todo indica que se desveló más de lo permitido, lo cual llegó a oídos de Jorge Eduardo Gasso, quien también es ex árbitro y fungirá como otro de los asesores; notificándole de inmediato a Brizio Carter, para que tomara la determinación de sancionar a Morales.

Ante dicha situación, Ricardo Arellano Nieves estará en el VAR, pese a que la noche del viernes trabajó como asesor en el duelo entre Morelia y Puebla.