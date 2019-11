VIDEO: Raúl Jiménez marca por tercer partido consecutivo en victoria de Wolves

El delantero mexicano Raúl Jiménez sigue demostrando porque es el mexicano en mejor momento en Europa.

En un partido complicado contra el Aston Villa, el ariete marcó el segundo tanto del partido con el que selló su la victoria 2-1 en el Molineaux Stadium, al minuto 84.

Con este resultado Wolves sube al octavo puesto de la Premier League, además llega a siete partidos sin perder sumando todas las competencias.

Con este tanto Jiménez llega a 30 goles con la camiseta del Wolverhampton.

Lamentablemente Jiménez tuvo que abandonar el campo de juego en los últimos minutos por u malestar en el abductor derecho, aunque salió por su propio pie.

Raúl Neves marcó en al minuto 41 para los Lobos y al minuto 91 Aston Villa marcó el descuento que puso en peligro el resultado.

