José Mourinho critica a Guardiola tras la derrota del City contra el Liverpool

Después de la derrota del Manchester City en contra del líder de la Premier League, el Liverpool, José Mourinho dio su opinión y analizó el partido, ahora en su faceta como comentarista.

“Todo el mundo sabe cómo juegan. El City es demasiado bueno como para estar llorando durante una semana por un incidente. Deberían concentrarse en el partido y en lo que podrían hacer mejor”, arremetió.

“La principal cuestión es la consistencia. Eso es lo que de verdad me cansa. El partido fue muy bueno y hay mucho sobre lo que hablar, es suficiente. Todo el mundo sabe lo fuerte que es el Liverpool en estas situaciones”, consideró el luso.

El ex técnico del Manchester United explicó algunos errores que cometió el City de Guardiola: “Cada vez que jugaba contra el Liverpool, con equipos no tan buenos, me preocupaba de las distancias entre mis cuatro defensas. Con Firmino cayendo entre líneas y Salah y Mané ocupando los huecos, tienes que tener una distancia muy pequeña. El Liverpool marcó este domingo dos goles así. Eran totalmente evitables”.

Cabe destacar que estos últimos meses el nombre de Mourinho a sonado para reemplazar a varios técnicos en Europa, como el caso de Unai Emery, en el Arsenal, o el de Zinedine Zidane en el Real Madrid.

