Liguilla de la Liga MX Femenil... ¡en el Monday Night Football de México!

Luego de conocer los duelos que tendrán presencia en los cuartos de final del torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, se informaron los horarios que tendrá cada encuentro, en donde los ocho equipos ya clasificados, buscarán su pase a las semifinales, con el objetivo intacto: el título.

Aunque al menos, dos de los partidos de vuelta, no tendrán la atención deseada, dado a que se empalmarán con el Monday Night Fotball que se vivirá en la cancha del Estadio Azteca, durante el duelo de los Chiefs y Chargers.

Te puede interesar: Chucky Lozano responde a las críticas de la prensa italiana

Los compromisos de ida comenzarán el próximo jueves. Atlas recibirá en el Estadio Jalisco a las superlíderes, las Rayadas de Monterrey en punto de las 15:45 horas. Más tarde, el Estadio Caliente albergará el duelo entre Tiijuana y Tigres, a las 19:00 horas local, 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El viernes la actividad continuará. Toluca recibirá en el Nemesio Díez al Pachuca, en punto de las 17:00 horas. Mientras que el Estadio Akron presenciará el Clásico Nacional entre Chivas y América, a las 21:00 horas.

Los partidos de vuelta comenzarán el domingo. Tigres recibirá en el Estadio Universitario a Xolos a las 16:00 horas. Y el lunes concluirán los encuentros: América vs. Chivas en las instalaciones de Coapa a las 15:45 horas, Rayadas vs. Atlas en el Estadio BBVA a las 19:00 horas y Pachuca vs. Toluca en el Estadio Hidalgo, a las 21:00 horas.

CUARTOS DE FINAL DE IDA

Atlas vs. Rayadas, Estadio Jalisco, jueves 14 de noviembre, 15:45 horas

Xolos vs. Tigres, Estadio Caliente, jueves 14 de noviembre, 19:00 horas

Toluca vs. Pachuca, Estadio Nemesio Diez, viernes 15 de noviembre, 17:00 horas

Chivas vs. América, Estadio Akron, viernes 15 de noviembre, 21:00 horas

CUARTOS DE FINAL DE VUELTA

Tigres vs. Xolos, Estadio Universitario, domingo 17 de noviembre, 21:00 horas (tiempo del centro de México)

América vs. Chivas, Instalaciones de Coapa, lunes 18 de noviembre, 15:45 horas

Rayadas vs. Atlas, Estadio BBVA, lunes 18 de noviembre, 19:00 horas

Pachuca vs. Toluca, Estadio Hidalgo, lunes 18 de noviembre, 21:00 horas

🚨🚨🚨HORARIOS LISTOS 🚨🚨🚨 Ya están listos los partidos, sedes, horarios y fechas de los #CuartosDeFinal del Apertura 2019 de la #LigaBBVAMXFemenil 🎀 #VamosPorEllas ⚽ pic.twitter.com/ea2V3FNt06 — LIGA BBVA MX Femenil (@LigaBBVAFemenil) November 12, 2019

TE RECOMENDAMOS