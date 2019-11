México vence a Holanda en Mundial Sub 17 y reviven el #NoEraPenal

El 29 de junio de 2014 es una fecha que la afición mexicana jamás olvidará, pues en aquella ocasión, México fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil, y quien terminó con el sueño del tan anhelado quinto partido, fue Holanda, gracias a un penalti en el tiempo de compensación, luego de la falta de Rafael Márquez sobre Arjen Robben.

A la percepción de muchos seguidores aztecas, la falta de Márquez no era para penalti, pues consideran que fue un clavado del holandés, desde ese día, cada que se habla de la Naranja Mecánica, es imposible no recordar el acontecimiento ya mencionado, tal como sucedió esta tarde, luego de que el Tri eliminara a Holanda en las semifinales del Mundial Sub 17.

En Twitter inmediatamente se convirtió en tendencia el hashtag #NoEraPenal, mismo que es recordado cada 29 de junio, y esta tarde la ocasión lo ameritó, y muchos aficionados aztecas lo llamaron "karma".

"Eres libre de hacer lo que quieras, pero cuando te hagan lo mismo aguántate, mastica y traga. Después de 5 años y algunos meses llegó el karma a Holanda, después del #NoEraPenal, es más, chinga a tu madre 2 veces Arjen Robben", escribió un usuario.

"Tuvieron que pasar 5 años, mismo equipo, mismo lugar pero diferente historia, el gol del empate de México no era falta, pero esto es un abono nada más de la que nos deben del #NoEraPenal", mencionó otro usuario.

