¿Podrá cumplirlo? Pelé lanza reto a Cristiano Ronaldo

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, sorprendió al mundo entero con el reto que le lanzó al atacante portugués, Cristiano Ronaldo, a quien le tiene un gran respeto y admiración, por la amplia y exitosa carrera que ha formando en el futbol.

El histórico futbolista brasileño mencionó que espera que CR7 tenga suerte y salud, para poder superar su marca de mil 283 goles. "Espero tenga suerte, salud y fuerza para llegar a mil 283 goles, que fue mi marca. Vamos a esperar", señaló Pelé en entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Es importante recordar, que días atrás, Jorge Mendes, representante del atacante luso, mencionó que Cristiano Ronaldo aseguró que superaría la marca goleadora de Pelé, panorama que no luce complicado, pero como bien lo mencionó el brasileño, tocará esperar para ver si logra la hazaña, ya que recientemente superó las 700 anotaciones en su carrera.

LE HUBIERA GUSTADO JUGAR CON MESSI

El gran debate a nivel mundial es sobre quién es mejor: ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?, y aunque Pelé ha mostrado su admiración por ambos, aseguró que respeta mucho al portugués; sin embargo, le hubiera gustado compartir cancha con el argentino. "Me hubiera gustado jugar con Messi", señaló.

SOBRE SU SALUD

A sus 79 años de edad, el ex futbolista se mostró contento, pues mencionó que va en mejoría su salud. "Aunque tengo algunas dolencias, me siento bien. Pero es como si Dios me estuviera pidiendo la cuenta".

LE DESEA LO MEJOR A RODRYGO

Con apenas 18 años de edad, Rodrygo es el juvenil brasileño que ha sorprendido en el Real Madrid, y no es para menos, pues ya ha marcado tanto en Liga y Champions League. Ante ello, O'Rei, le deseó el mejor de los éxitos a su compatriota. "No lo conozco personalmente, pero hablé con personas que lo conocen, y dicen que es un buen chico. Espero que tenga mucha suerte. Eso es bueno para Brasil, para futuro de Brasil".

