Porristas de los Chargers ya viajan a México para juego de NFL

Todo está listo en la Ciudad de México para que se lleve a cabo el Monday Night Football entre los Chargers de los Ángeles y los Chiefs de Kansas City. El Estadio Azteca albergará así por tercera ocasión en los cuatro años un partido de la liga más importante de futbol americano.

Te puede interesar: Rutas de transporte especiales hacia el Azteca para juego de NFL México

Previo al gran duelo que hará vibrar a los fanáticos mexicanos, parte de los equipos y los mismos planteles de Chiefs y Chargers han comenzado a emprender sus respectivos viajes a la Ciudad de México. Tal es el caso del grupo de animación del equipo de LA, pues a través de sus redes sociales compartieron un video dedicado para todos su seguidores en territorio azteca.

En el video que el grupo de animación de los Chargers compartió en redes sociales, se puede apreciar a las porristas del equipo de LA en el aeropuerto internacional de dicha ciudad enviando saludos a todos sus aficionados en México.

¡Nos vemos pronto México!

follow us on Instagram for an inside look of our trip 🤩 pic.twitter.com/KVYpIeMMNq

— Charger Girls (@ChargerGirls) November 13, 2019